Налоги, пенсии и пособия: Какие изменения ждут казахстанцев в 2025 году?

До начала Нового года осталось чуть больше одного месяца. Какие изменения ждут казахстанцев в социальной, налоговой, образовательной и других сферах – в обзоре BaigeNews.kz, подготовленном в рамках беседы с адвокатом из Астаны Назаром Абиновым.

С начала 2025 года, по данным пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения, вводится значительное повышение государственных пособий на уровне 6,5%, что соответствует прогнозному инфляционному росту, определенному Национальным банком РК. Особняком стоит увеличение солидарной пенсии – на 8,5%. Это означает превышение инфляции на целых два процентных пункта. На 6.5% увеличатся выплаты по случаям утраты кормильца и трудоспособности. Эти дополнительные средства будут рассчитываться индивидуально с учетом среднемесячного дохода, коэффициентов нетрудоспособности, числа иждивенцев, стажа участия в системе социального страхования и замещения утраченных доходов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил многолетнюю стратегию повышения минимальной базовой пенсии до 70% и максимальной – до 120 % от прожиточного минимума. В 2025 году минимальная базовая пенсия возрастет с текущих 65% до 70% и составит 32 360 тенге, а максимальный размер возрастет 105% до 110% от прожиточного минимума и будет равен 50 851 тенге.

"Традиционно изменятся показатели месячного расчетного показателя и прожиточного минимума. 1 МРП составит 3 932 тенге, а размер прожиточного минимума будет 46 228 тенге. В Законе о республиканском бюджете, рассчитанного на 2025-2027 годы говорится, что с 1 января 2025 года сумма взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование, подлежащих уплате в Фонд социального медицинского страхования, составит два процента от объекта исчисления взносов государства", – дополняет Назар Абинов.

С 1 января 2025 года будет установлен ежемесячный размер денежной компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в размере 3 739 тенге для военнослужащих (за исключением тех, кто проходит срочную службу) и работников специальных государственных и правоохранительных органов, а также сотрудников государственной фельдъегерской службы.

"Значительные изменения ждут казахстанцев и в налоговом законодательстве. К примеру, с января увеличится ставка социального налога и составит 11%, а процент взносов социальных выплат работодателей возрастет с 1,5% до 2,5%, ставка социальных отчислений составит 5%. Если вы помните, то в 2025 году планировать ввести в действие новый Налоговый кодекс. По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева этот процесс перенесен на 2026 год. Такое решение принято для того, чтобы детально проработать документ и провести качественную информационно-разъяснительную работу среди населения", – отмечает адвокат.

С начала следующего года в числе тех, за кого нужно будет вносить обязательное социальные отчисления, – казахстанцы, работающие в рамках договора гражданско-правового характера (ГПХ). Данная норма вводится для того, чтобы сотрудники данной категории могли рассчитывать на социальные выплаты в случае возникших рисков (утрата трудоспособности, потеря дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением/удочерением ребенка и других).

Добавим, что с 1 января вступит в законную силу новый Закон "О государственных закупках", нацеленный на снижение бюрократических проволочек, ликвидацию коррупционных рисков, повышение прозрачности. Глава государства подписал документ в июле этого года. К примеру, согласно новой редакции пересмотрены основания для признания процесса госзакупок несостоявшимися. Если раньше при участии одного поставщика закупки считались, так сказать, "холостыми", то с 2025 года договор можно будет заключать даже с одним участвующим контрагентом (важно, чтобы последний соответствовал всем необходимым требованиям заказчика). Также изменения планируется внедрить и в процесс закупок товара из одного источника. Если сейчас из одного источника можно закупить товары, услуги только для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, то с Нового года – для предотвращения ЧС.

"Резюмируя вышесказанное напомню, что с декабря этого года действуют штрафы за превышение средней скорости на международных и республиканских трассах. Сумма штрафа составляет от пяти до 40 МРП. Максимальный размер взыскания грозит тем, кто превысил скорость движения на 60 километров в час", – напоминает Назар Абинов, добавляя, что Касым-Жомарт Токаев подписал закон, направленный на реформирование судебной системы и совершенствование процессуального законодательства (к примеру, с 2025 года будут созданы три самостоятельные кассационные суды, а судебные акты по адмделам будут вступать в законную силу после апелляции).

С нового Года некоторые изменения ожидают и образовательную сферу страны. Мы говорим о ваучерном финансировании дошкольного обучения. Ожидается, что спустя некоторое время заработает концепция "Деньги следуют за ребенком". Что это значит? Начнется здоровая конкуренция за детей, воспитанников. Те, детсады, которые окажутся слабее и менее эффективными, чем их конкуренты, будут вынуждены либо закрыться, либо улучшать свои условия.

Не останется в стороне от изменений и отрасль строительства. С 1 января будет усилен контроль за исполнением бюджетных инвестиционных проектов. Такая мера предпринята для ликвидации мошеннических схем при освоении государственных денег. По данным Высшей аудиторской палаты РК, в стране выявлены факты, когда к оплате принимались объемы работ, которые не имели под собой реального исполнения. Проще говоря, деньги перечислялись за невыполненные акты.

Все изменения, приведенные в материале, – это лишь некоторая часть тех новшеств, которые ожидают казахстанцев. Верится, что каждое нововведение улучшит существующие системы и упростит жизнь рядовых казахстанцев.