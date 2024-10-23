Налоги незаконно взимали с предпринимателей в Экибастузе
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Прокуратура Экибастуза провела анализ соблюдения законности при передаче госимущества в доверительное управление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры Павлодарской области.
Согласно Типовым правилам (утв. приказом МНЭ РК №17 от 16.01.15г.), передача в доверительное управление имущества, закрепленного на балансе госучреждений, освобождает хозяйствующего субъекта (доверительного управляющего) от налога на имущество.
"Вопреки этому, отдел экономики и финансов при заключении договоров неправомерно обязывал бизнес-сообщество уплачивать имущественный налог. По акту надзора шесть предпринимателей освобождены от подобных обязательств и им возвращены платежи на 4,4 млн тенге", ― проинформировали прокуроры.
Также сообщается, что виновные должностные лица понесли дисциплинарные наказания.
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