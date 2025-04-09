Депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров, выступая на пленарном заседании, заявил, что для серьезного роста экономики необходимо увеличить инвестиции в обрабатывающую промышленность, передаёт BaigeNews.kz.

"Снижение доли сектора в ВВП с 16,5% до 12% за последние 20 лет - тревожный сигнал. Поэтому мы призываем к стабильной политике налогообложения и поддержке стратегических отраслей, таких как пищевая промышленность", - отметил он.

Депутат рассмотрел вопрос того, почему банки продолжают получать миллиардные прибыли, в то время как малый бизнес не может получить доступ к дешевым долгосрочным кредитам? По его словам, в 2024 году банки заработали 3 трлн тенге, в то время как потери бюджета от налоговых льгот для финсектора составили 5,1 трлн тенге.

"Мы предлагаем повышение ставки корпоративного подоходного налога для банков, отмену налоговых льгот на доходы от госбумаг и перераспределение 10% прибыли на льготные кредиты для малого бизнеса. Это справедливое решение поможет поддержать предпринимателей и улучшить экономику страны", - добавил он.

Также мажилисмен затронул вопрос вопрос о дополнительных выплатах работникам, которые трудятся в экологически неблагоприятных районах, приведя в пример Семейский полигон и Аральский регион. По его мнению, эти выплаты, хоть и направлены на компенсацию ущерба от работы в таких условиях, на сегодняшний день имеют несколько значительных проблем. Но есть нюансы: дополнительные выплаты значительно снижают прибыль предприятий в этих регионах. Кроме того, инвесторы избегают таких территорий, что ведет к росту себестоимости продукции, сокращению рабочих мест и даже снижению налоговой базы.