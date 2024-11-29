  • 29 Ноября, 13:38
  • BAIGENEWS

Налоги, госзакуп и ИИ: Как цифровизация изменит финансовую сферу Казахстана

Первые изменения жители страны ощутят уже в 2025 году.

Сегодня, 13:29
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BaigeNews.kz Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
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Фото: BaigeNews.kz

Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал вице-министр финансов Асет Турысов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудит трансформацию финансовой системы Казахстана. Очередной отход от бюрократии в пользу удобных цифровых решений жители нашей страны смогут оценить уже в ближайший год. Что это будут за изменения? Как они повлияют на бизнес? Подробнее об этом смотрите в интервью. 

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