Налоги, госзакуп и ИИ: Как цифровизация изменит финансовую сферу Казахстана
Первые изменения жители страны ощутят уже в 2025 году.
Сегодня, 13:29
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Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
41Фото: BaigeNews.kz
Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал вице-министр финансов Асет Турысов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудит трансформацию финансовой системы Казахстана. Очередной отход от бюрократии в пользу удобных цифровых решений жители нашей страны смогут оценить уже в ближайший год. Что это будут за изменения? Как они повлияют на бизнес? Подробнее об этом смотрите в интервью.
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