Налоги, госзакуп и ИИ: Как цифровизация изменит финансовую сферу Казахстана

Гостем нового выпуска программы "Важная тема" стал вице-министр финансов Асет Турысов. Вместе с ним журналист BaigeNews.kz обсудит трансформацию финансовой системы Казахстана. Очередной отход от бюрократии в пользу удобных цифровых решений жители нашей страны смогут оценить уже в ближайший год. Что это будут за изменения? Как они повлияют на бизнес? Подробнее об этом смотрите в интервью.