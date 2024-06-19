Налог за посещение нацпарков хотят отменить в Казахстане

Депутаты мажилиса на пленарном заседании палаты рассмотрели и приняли в двух чтениях проект закона, которым совершенствуется порядок взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий, передаёт BaigeNews.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования порядка взимания платы за использование особо охраняемых природных территорий".

Представил документ депутат Едил Жанбыршин.

"Законопроектом предлагается внести изменения и дополнения в Налоговый и Бюджетный кодексы в части исключения платы за использование особо охраняемых природных территорий республиканского и местного значения", - сказал он.

Мотивируется эта норма тем, что при посещении особо охраняемых природных территорий в соответствии с действующим законодательством граждане уплачивают налоги, поступающие в бюджет, и сборы за услуги, предоставляемые природоохранными учреждениями, которые поступают на специальный расчетный счет учреждений.

"Однако граждане, являющиеся работниками туристских объектов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, при прохождении КПП вынуждены каждый день платить налог за пользование особо охраняемыми природными территориями. В большинстве случаев эти граждане выполняют сезонные работы с низкой заработной платой, поэтому есть определенные претензии к этой ситуации. Поэтому во избежание дальнейшего обострения вопроса, а также создания комфортных условий для развития отечественного туристского бизнеса предлагается отменить налог за использование особо охраняемых природных территорий", – сказал он.

Он уверен, такая норма будет способствовать привлечению большего числа посетителей на особо охраняемые природные территории, развитию экотуризма и повышению экологической грамотности граждан.