Взнос за страхование стал банальным налогом на здоровье. Граждане и врачи стали заложниками непоследовательных и непродуманных реформ. Доступность и качество медпомощи снизилось. С таким заявлением на правчасе в Мажилисе выступил депутат Асхат Аймагамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам депутата, ОСМС почти дискредитирован в глаза граждан.

"Денег, с одной стороны, не хватает. Сегодняшние тарифы на лечение не позволяют качественно лечить. Но даже эти деньги зачастую расходуются неэффективно. Нужны продуманные системные реформы. Существующие сегодня проблемы не появились в один год, и имеют затяжной и системный характер. И это не только ответственность одного министерства здравоохранения, это не только ответственность Акмарал Шарипбаевны и ее новой команды. Мы должны четко говорить, что это в целом имеет затяжной характер, системные вопросы, и эти системные вопросы надо решать также системно. Поэтому те определенные подходы, которые есть у министерства, за исключением тех, с чем мы не согласны, конечно, мы готовы поддерживать, работать", - сказал Аймагамбетов.

Депутат предложил ряд необходимых изменений. Так, по его словам, необходимо освободить Фонд соцмедстрахования от несвойственных ему функций. Эти функции должны быть возвращены Минздраву и соответствующим комитетам.

Кроме того, предложено пересмотреть стратегию инвестирования активов Фонда. Надо на законодательном уровне закрепить минимальный уровень гарантированной доходности по активам фонда в размере базовой ставки и выше уровня инфляции.

Также рекомендовано исключить конфликт интересов между Минздравом и Фондом, возможно передав в оперативное управление.

Внедрить нормативы для Фонда, по примеру, действующих, пруденциальных нормативов для страховых компаний.

Обязать каждого субъекта здравоохранения, финансируемого за счет ГОПМП и ОСМС, публиковать финансовый отчет об исполнении средств и достигнутых показателях. Установить ответственность всех участников как Минздрава, Фонда, так и медицинских организаций за необеспечение условий договора на оказание медицинской помощи. Пересмотреть условия фактической оплаты медицинских услуг, заменив их оплату по количеству оказанных услуг пациентам.