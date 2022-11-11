Налог на замужество и трагедия на шахте: о чём спрашивали кандидатов в президенты казахстанцы

Фото: Хабар

В третьем раунде теледебатов кандидаты в президенты отвечали на вопросы избирателей, передаёт BaigeNews.kz.

Шахтёр Алексей Балагин из Караганды поинтересовался у Мейрама Кажыкена, почему он как представитель профсоюзов не приехал в Карагандинскую область после аварии на шахте имени Ленина, чтобы поддержать горняков.

"У нас была в плане поездка. Планировали поехать в пятницу. Был в Усть-Каменогорске. Узнали ночью, что произошла трагедия. Не поехали из этических соображений. Как будем смотреть в глаза родственникам и близким шахтеров. Мы перенесли поездку. Завтра мы приезжаем в Темиртау", - оправдался кандидат в президенты.

Он отметил, что вопросы смертности на производствах профсоюзы поднимают не один год.

"Не просто писали письма, собирали подписи под петициями. Собрали 17 тысяч подписей. В этом году внесли подписи с петициями с требованиями провести государственные расследования таких случаев. Сегодня эти люди ходят с олигархами, на наши письма нет ответа", - заключил Кажыкен.

Каракат Абден не поставил в тупик вопрос жителя Шымкента о казашках, которые выходят замуж за иностранцев.

"Если девушка выходит замуж по чувствам, что могу сказать – будьте счастливы. Но есть и те, кто выходит замуж по расчету. Мы должны смотреть с точки зрения сохранения традиций. Девушки наши - это наша ценность. Есть такое выражение: казахская девушка – талисман нации. Я предлагаю облагать большим налогом тех, кто хочет выйти замуж за иностранца. Тогда, наверное, девушки и их родители задумаются", - предложила кандидат.

У Салтанат Турсынбековой избиратель спросила: что вы предлагаете делать для того, чтобы избавиться от домашнего насилия?

"В течение последних трёх лет мы добиваемся принятия закона о противодействии семейному насилию. На сегодня он устарел, я сама один из авторов. В 2020 году его отозвали. Но мы будем добиваться того, чтобы криминализировать лёгкий вред здоровью, нам нужны профилактические меры; в обязательном порядке должны быть индикаторы, касающиеся конкретной семьи; должны быть созданы центры поддержки семьи; в каждом акимате должны быть управления по делам семьи", - ответила кандидат.

Напомним, на телеканале "Хабар" в прямом эфире проходят дебаты кандидатов в президенты Казахстана. Они состоят из четырех раундов. Какие программы представили участники дебатов, читайте здесь.