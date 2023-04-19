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Налог на сбор грибов, ягод и трав введут в Казахстане
Пользователи дикорастущих видов растений будут платить налоги. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Минфина РК, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с внесенными изменениями в налоговое законодательство, с 1 января 2024 года плата за лесные пользования дополняется новыми положениями и вводится в действие как плата за пользование лесными и растительными ресурсами (параграф 6 главы 69 Налогового кодекса)", - сообщили в ведомстве.
В пояснении говорится, что сейчас налогообложению подлежат объекты находящиеся только на территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий (в том числе лекарственные растения, дикорастущие плоды, орехи, грибы, ягоды). Со следующего года объектами налогообложения станут дикорастущие виды растений, собираемые вне данной территории.
"Платежи по дикорастущим видам растений для фармацевтических, продовольственных и технических нужд, собираемым вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий, рассматриваются как плата за пользование растительными ресурсами и взимаются при заготовке (сборе) дикорастущих видов растений", - сказано в сообщении.
В КГД отметили, что местные представительные органы (маслихаты) областей, городов республиканского значения и столицы будут устанавливать виды растений и ставки платы за один килограмм сбора.
"Лица, осуществляющие заготовку (сбор) дикорастущих видов растений уплачивают плату в бюджет по месту заготовки (сбора) ежеквартально равными долями от годовой суммы платы в срок не позднее 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом. Налоговая отчетность по плате не предоставляется", - заключили в КГД.
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