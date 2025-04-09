После введения в действие нового Налогового кодекса, в Казахстане появится "налог на роскошь", передаёт BaigeNews.kz. Его будут оплачивать обладатели дорогой недвижимости, транспорта, морских судов и самолетов, а также влаадельцы дорогих алкогольных напитков и сигар.

"Мы предлагаем повышеное налогообложение отдельных категорий товаров, так назваемый "налог на роскошь". Для этого предлагается увеличить ставки налога на имущество, если стоимость недвижимости превышает 450 миллионов тенге. Также планируется введение акцизов на легковые автомобили стоимостью более 75 миллионов тенге, а также на дорогие морские суда и летательные аппараты", - сказал на пленарном заседании мажилиса во время обсуждения проекта нового Налогового кодекса в первом чтении заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Также в целях справедливости предлагаются акцизы в размере 10% на дорогие алкогольные напитки и сигары.

Ранее мы сообщали, что порог по НДС будет установлен на уровне 40 миллионов тенге, НДС - 16%.