Министерство финансов Казахстана сообщает о результатах применения новых правил налогообложения иностранных интернет-компаний (налог на Google), которые были введены в действие с 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящий момент в Казахстане зарегистрирована 101 иностранная компания, в числе которых Huawei, Aliexpress, Google, Apple, Netflix и другие международные структуры.

За три года эти компании уплатили налогов на 75 млрд тенге. За последний год – 35 млрд тенге.

В конце 2024 года условную регистрацию прошли TEMU, Pinduoduo и группа компаний Alibaba.

Напомним, налог распространяется на иностранные компании, занимающиеся электронной торговлей товарами и оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам РК.