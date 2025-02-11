Налог на Google: Миллиарды уплатили в бюджет Казахстана иностранные компании
Платежи были согласно 25-й главе Налогового кодекса.
Сегодня, 09:31
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Сегодня, 09:31Сегодня, 09:31
33Фото: pixabay.com
Министерство финансов Казахстана сообщает о результатах применения новых правил налогообложения иностранных интернет-компаний (налог на Google), которые были введены в действие с 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.
В настоящий момент в Казахстане зарегистрирована 101 иностранная компания, в числе которых Huawei, Aliexpress, Google, Apple, Netflix и другие международные структуры.
За три года эти компании уплатили налогов на 75 млрд тенге. За последний год – 35 млрд тенге.
В конце 2024 года условную регистрацию прошли TEMU, Pinduoduo и группа компаний Alibaba.
Напомним, налог распространяется на иностранные компании, занимающиеся электронной торговлей товарами и оказывающими услуги в электронной форме физическим лицам РК.
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