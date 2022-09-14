"Налог на Google": иностранные компании выплатили Казахстану более шести миллиардов тенге

Фото: pixabay.com

С начала года иностранные интернет-компании и маркетплейсы, продающие товары казахстанцам, выплатили 6,1 миллиарда тенге в бюджет страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Комитета государственных доходов МФ РК.

Цифровой налог или "Налог на Google" выплачивают только иностранные интернет-компании. Как отметили в КГД, это не новый налог. Он широко применяется во многих странах мира. Например, во Франции, Великобритании, Италии, Турции, России, Беларуси, Узбекистане.

С начала года условную регистрацию в Казахстане прошли 37 иностранных компаний, среди которых Apple, Meta, Google, Ebay, Amazon и многие другие мировые гиганты. Наибольшие суммы налога оплатили компании Meta Platforms Ireland Limited (1,6 миллиарда тенге) и Apple Distribution International Limited (1,1 миллиарда тенге), которые являются резидентами Ирландии, а также компания "ООО iHerb" (1,4 миллиарда тенге), которая является резидентом США.

"При этом, нет необходимости в предоставлении налоговой декларации, отсутствуют штрафы и другие сложные механизмы налогового администрирования. Это всё сделано в целях упрощения исполнения налоговых обязательств в Республике Казахстан для иностранной компании, которая осуществляет электронную торговлю товарами или оказывает электронные услуги в адрес казахстанского покупателя", - отметили в КГД.

Напомним, новый порядок налогообложения иностранных компаний при осуществлении электронной торговли товарами, оказании услуг в электронной форме казахстанцам начали действовать с первого января 2022 года.