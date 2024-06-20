Налог на добычу полезных ископаемых повысят в Казахстане

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили во втором чтении закон, которым предусматривается поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz. Документ направлен на подпись главе государства.

Такая норма заложена в Законы "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)". Предусматриваются меры стимулирования предпринимателей по внедрению в промышленную эксплуатацию научных достижений, в том числе путём уменьшения налогооблагаемого дохода по расходам, связанным с опытно-конструкторскими работами, а также предоставление налоговых преференций при создании научных центров при исследовательских университетах.

Закон предусматривает внесение ряда поправок, направленных на:

формализацию и вовлечение в систему социального обеспечения самозанятых лиц, оказывающих услуги посредством платформенной занятости путём признания операторов интернет-платформ налоговыми агентами и установления для них специального налогового режима;

продление срока действия налоговой ставки на имущество для организации и проведения международной специализированной выставки на территории Казахстана и послевыставочного использования территории международной специализированной выставки;

поэтапное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых.

Основным законом "О науке и технологической политике" совершенствуются правовые, экономические, социальные и организационные основы госполитики по вопросам науки и технологической политики.

Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование модели управления наукой, регламентацию деятельности Фонда науки, определение правового статуса Национальной академии наук РК, а также определяются основные элементы научной инфраструктуры, порядок финансирования научных организаций, меры содействия субъектам научной и научно-технической деятельности в реализации программ коммерциализации результатов их научной и научно-технической деятельности.

Определяются также государственные меры стимулирования развития науки, в том числе путём финансирования научных, научно-технических проектов в формах базового, грантового и программно-целевого финансирования, а также меры государственной поддержки научной деятельности.

Законом закрепляются механизмы обеспечения сбора, обработки и анализа научно-технической информации, внедрение новых механизмов оценки обоснованности и технологической готовности предлагаемых к реализации научных исследований.