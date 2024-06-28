Налог для банков хотят повысить в Казахстане

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса высказался о планах повысить КПН для банков, наравне с субъектами игорного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

"Во-первых, это предложение министерства экономики, министерства финансов, оно еще не обрело какое-то конечной формы. Допустим, мы как финансовый макрорегулятор считаем, что банки приравнивать к игорным заведениям, букмекерским конторам ни в коем случае нельзя. Да, у банков были последние два года относительно успешные, как вы знаете, этому способствовали высокое базовая ставка. В целом, по миру, и у нас в том числе. Они заработали неплохо. Но в целом банки - это не суперприбыльная какая-то отрасль, это не нефтянка, это не тем более не игорный бизнес. Поэтому, на наш взгляд выделять их и наказывать более высокой ставкой КПН, не совсем верно", - сказал Тимур Сулейменов.

По его словам, такая норма может повлиять на многие факторы, в том числе на стоимость заемных ресурсов.