Налог для банков хотят повысить в Казахстане
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Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах мажилиса высказался о планах повысить КПН для банков, наравне с субъектами игорного бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.
"Во-первых, это предложение министерства экономики, министерства финансов, оно еще не обрело какое-то конечной формы. Допустим, мы как финансовый макрорегулятор считаем, что банки приравнивать к игорным заведениям, букмекерским конторам ни в коем случае нельзя. Да, у банков были последние два года относительно успешные, как вы знаете, этому способствовали высокое базовая ставка. В целом, по миру, и у нас в том числе. Они заработали неплохо. Но в целом банки - это не суперприбыльная какая-то отрасль, это не нефтянка, это не тем более не игорный бизнес. Поэтому, на наш взгляд выделять их и наказывать более высокой ставкой КПН, не совсем верно", - сказал Тимур Сулейменов.
По его словам, такая норма может повлиять на многие факторы, в том числе на стоимость заемных ресурсов.
"Мы будем дальше продолжать разговор с министерством экономики, министерство финансов. Прежде, чем озвучить окончательную позицию Нацбанка, я хотел бы понимать, какой процент общеустановленный будет. То есть если для всех будет 25%, для обработывающей промышленности, для нефти, газа и так далее, и тому подобное, тогда мы не будем возражать. Если в целом для любой отрасли экономики поднимут КПН, но выделят банки - везде будет двадцать, а для банков двадцать пять - на мой взгляд, это не совсем верно. Я бы щас не рассматривал этот вопрос как предметный, потому что это всего лишь один из многих вариантов, которые могут быть", - резюмировал он.
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