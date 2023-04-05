Налицо поджог – МЧС о пожаре в Атырауской области

Фото: МЧС РК

В кулуарах мажилиса министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин ответил на вопросы журналистов о пожаре в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz. По его мнению, большинство пожаров происходит по вине человека.

"ЧС с пожарами, во всех проблемах более 80 процентов причин возгорания как в природе, так и в бытовых условиях – это человеческий фактор. Здесь явно налицо поджог некоторыми элементами, которые занимаются в том числе незаконной охотой и рыболовством. В частности, в Алматинской области пожар, который был у нас на днях, был под угрозой один из населенных пунктов. Были задержаны сотрудниками полиции некоторые любители рыбалки, которая сейчас, кстати, запрещена. О том, что они допустили разведение огня, которое спровоцировало возгорание", - сообщил он.

Министр заверил, что в Атырауской области обстановка под контролем.

"Мы привлекли дополнительно в том числе воздушные суда для тушения пожара. Я думаю, что в течение сегодняшнего, завтрашнего дня мы полностью ликвидируем очаг возгорания", - добавил Ильин.

Напомним, камыш на побережье Каспийского моря начал гореть 2 апреля. Для борьбы с огнём привлекли вертолёт.