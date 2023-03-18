"Наконец-то": в Сеть просочилось видео с узату Жанар Дугаловой

Фото: кадр с видео

Казахстанские певицы Мадина Садуакасова и Маржан Арапбаева опубликовали в своих instagram-сториз видео с узату своей не менее популярной коллеги — Жанар Дугаловой, передаёт BaigeNews.kz.

"Привет, друзья! Итак, как и обещала, я вам расскажу. Сегодня наконец-то выходит замуж наша подруга, супер-певица и сестра Жанар Дугалова наконец-то. Отлично! Сегодня свадьба узату", — рассказывает Маржан Арапбаева. Видео тут же разлетелось по пабликам.

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Также певица порадовала фанатов Дугаловой трогательным видео танца невесты с отцом.

"Танец отца и дочери. Так красиво! Будь счастлива, Жанар", — написала в сторис Маржан Арапбаева.

Кстати, секрет, кто избранник Жанар Дугаловой, так и не раскрыт.

Ранее СМИ писали, что 36-летняя Жанар сообщила, что выйдет замуж за столичного парня и что свадьба задумана в современном стиле. Певица также пообещала фанатам, что семейная жизнь не означает отказ от сцены.