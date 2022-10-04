Наказывать акимов за незаконные свалки будут в Туркестанской области

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В 2021 году путём съёмки из космоса выявили 347 незаконных свалок, в этом году их более 400, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Службы центральных коммуникаций.

Проблему обсудили на еженедельном аппаратном совещании под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды. Глава региона поручил руководителям районов и городов, где имеются заброшенные полигоны для утилизации ТБО, наладить работу. Те, кто не смог обеспечить чистоту, получили предупреждение от акима.

"Нечего говорить о другой работе акима, который не смог решить даже проблему с мусором. Чистота начинается с порога. Содержать в чистоте окружающую среду — в наших руках. Сидеть и все проблемы валить на бюджет — неразумно. Это ваши прямые обязанности. Прошу принять меры к акимам, которые не могут привести в порядок свой район и обеспечить в нём чистоту", — сказал Дархан Сатыбалды.

По словам руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области Кайрата Абдуалиева, на территории области установлены и задокументированы 158 полигонов свалок твёрдых бытовых отходов. Однако более половины из них не соответствуют санитарным требованиям. В частности, полигоны не оборудованы ограждением, отсутствуют бетонная ванна и специальный раствор для дезинфекции колёс автомобилей, не установлены весы для измерения объёма отходов, территория не озеленена.

"Поскольку разъяснительная работа среди населения проводится не на должном уровне, в сёлах с каждым годом увеличивается количество фактов выброса мусора в неположенных местах. В целях устранения недостатков в данном направлении в начале года была создана рабочая группа, которая провела разъяснительную работу по ликвидации несанкционированных свалок с объездом территорий районов и городов. В связи с увеличением численности населения на территории области увеличивается и объём твёрдых бытовых отходов", — сказал руководитель управления.

В прошлом году показатель по переработке мусора был полностью выполнен. В этом году работы должны быть продолжены. В целях окончательного решения проблем полигонов за счёт средств местных бюджетов в Казыгуртском районе построены четыре полигона, в Созакском - один. Дополнительно планируется строительство восьми полигонов в Созакском и Ордабасинском районах. Кроме того, ведутся работы по разработке проектно-сметной документации для строительства 37 полигонов в Кентау, Арыси, Казыгуртском, Байдибекском, Келесском и других районах.

Аким области Дархан Сатыбалды поручил повысить качество полигонов и в соответствии с правилами провести работы по озеленению и организации ограждающих дорог.