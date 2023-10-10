Наказать виновных в гибели студента в Щучинске поручил Токаев
Сегодня, 10:11
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Сегодня, 10:11Сегодня, 10:11
191Фото: Baigenews.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил провести расследование обстоятельств гибели студента в Щучинске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства поручил министру внутренних дел провести тщательное расследование всех обстоятельств гибели студента в городе Щучинск Акмолинской области.
"Виновные должны быть привлечены к ответственности в соответствии с требованиями закона. Президент взял данное дело на особый контроль", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, тело 19-летнего студента было обнаружено на железнодорожных путях в Щучинске. Как уточнили в департаменте полиции на транспорте Акмолинской области, тело молодого человека найдено на перегоне "Курорт Боровое – Джамантуз".
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