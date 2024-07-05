Наказание за вандализм усилили в Казахстане
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Главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия торговле людьми, проявлению вандализма и порче чужого имущества", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Закон направлен на реализацию поручения Касым-Жомарта Токаева по усилению мер противодействия торговле людьми, а также ужесточению ответственности за вандализм и нарушения общественного порядка.
В целях противодействия фактам продажи детей, в том числе новорожденных, Кодекс об административных правонарушениях дополнен новой статьей
135-1 "Несообщение должностными лицами о фактах оставления новорожденного, поступления и доставления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей".
Законом ужесточена ответственность за такое проявление мелкого хулиганства как осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах.
Также Законом усилено административное взыскание за уничтожение или повреждение имущества (вандализм).
Текст Закона публикуется в печати.
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