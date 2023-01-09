Наказание за мат ужесточили в Казахстане

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За использование нецензурной брани казахстанцам грозит наказание в виде штрафа в 20 МРП (1 МРП равен 3450 тг) или ареста от пяти до 15 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

За повторный мат в течение одного года с момента получения первого наказания нарушителю грозит арест от 15 до 30 суток.

