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Лента новостей

pvl.sud.kz 9 Января, 13:32
1067
9 Января, 13:32
1067
Фото: pvl.sud.kz

Наказание за мат ужесточили в Казахстане

За использование нецензурной брани казахстанцам грозит наказание в виде штрафа в 20 МРП (1 МРП равен 3450 тг) или ареста от пяти до 15 суток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.

За повторный мат в течение одного года с момента получения первого наказания нарушителю грозит арест от 15 до 30 суток. 

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#МВД #арест
BaigeNews.kz
9 Января, 13:32
1067
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