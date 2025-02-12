Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал нападение на ребёнка в лифте Астаны. Он отметил, что наказание родителей не решит проблему в корне, передает BaigeNews.kz.

"Недавнее происшествие в лифте - не просто трагедия, а сигнал об имеющихся проблемах. Этот случай выявил системные недостатки: психически нестабильный подросток мог напасть на любого ребенка. Только наказание родителей не решит проблему. Нужен комплексный подход: раннее выявление, контроль, профилактика", - сказал он.

Мажилисмен настаивает на реформе психоневрологических служб. Также предлагает усилить работу с родителями, чьи дети психически больны.

Что необходимо предпринять?

• Совершенствование диагностики и лечения психических расстройств у несовершеннолетних.

• Развитие реабилитационных программ и контроль за поведением.

• Обучение родственников правилам ухода за людьми с психическими нарушениями.

• Обязательное информирование соседей и школ, если рядом живет потенциально опасный человек.

• Обязательные проверки состояния и поведения лиц, состоящих на учете.

• Контроль за агрессивными гражданами, возможность временной изоляции в случае угрозы.

• Обеспечение видеонаблюдения в лифтах, подъездах и дворах.

• Вовлечение социальных работников.

• Бесперебойное и приоритетное лекарственное обеспечение и медицинская помощь.

• Мониторинг и коррекция поведения.

• Активизация работы психологических служб.

Также народный избранник не исключает ответственность законных представителей.

"Нужна дополнительная разъяснительная работа с родителями о последствиях правонарушений их несовершеннолетних детей. Если семья не справляется с контролем ребенка, должны приниматься дополнительные меры поддержки по итогам мониторинга и реабилитации", - добавляет он.

Ранее Аймагамбетов сообщил о разработке нового законопроекта, направленного на регулирование деятельности психологических и психиатрических служб в Казахстане.

А мажилисвумен Ирина Смирнова заявила, что психиатрические клиники страны находятся в бедственном положении.

Напомним, накануне, 11 февраля, подросток напал с ножом на ребёнка в лифте в Астане.

По словам депутата Магеррама Магеррамова, расследование происшествия продолжается, однако основная ответственность лежит все-таки на родителях подростка.