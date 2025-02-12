  • 12 Февраля, 20:22
  • BAIGENEWS

Наказание родителей не решит проблему — Аймагамбетов об ужасном инциденте в лифте

Он считает, что нужен комплексный подход.

Сегодня, 19:43
АВТОР
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СЦК Сегодня, 19:43
Сегодня, 19:43
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Фото: СЦК

Депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов прокомментировал нападение на ребёнка в лифте Астаны. Он отметил, что наказание родителей не решит проблему в корне, передает BaigeNews.kz.

"Недавнее происшествие в лифте - не просто трагедия, а сигнал об имеющихся проблемах. Этот случай выявил системные недостатки: психически нестабильный подросток мог напасть на любого ребенка. Только наказание родителей не решит проблему. Нужен комплексный подход: раннее выявление, контроль, профилактика", - сказал он.

Мажилисмен настаивает на реформе психоневрологических служб. Также предлагает усилить работу с родителями, чьи дети психически больны.

Что необходимо предпринять?

 • Совершенствование диагностики и лечения психических расстройств у несовершеннолетних.
 • Развитие реабилитационных программ и контроль за поведением.
 • Обучение родственников правилам ухода за людьми с психическими нарушениями.
 • Обязательное информирование соседей и школ, если рядом живет потенциально опасный человек.
 • Обязательные проверки состояния и поведения лиц, состоящих на учете.
 • Контроль за агрессивными гражданами, возможность временной изоляции в случае угрозы.
 • Обеспечение видеонаблюдения в лифтах, подъездах и дворах.
 • Вовлечение социальных работников.
 • Бесперебойное и приоритетное лекарственное обеспечение и медицинская помощь.
 • Мониторинг и коррекция поведения.
 • Активизация работы психологических служб.

Также народный избранник не исключает ответственность законных представителей.

"Нужна дополнительная разъяснительная работа с родителями о последствиях правонарушений их несовершеннолетних детей. Если семья не справляется с контролем ребенка, должны приниматься дополнительные меры поддержки по итогам мониторинга и реабилитации", - добавляет он.

Ранее Аймагамбетов сообщил о разработке нового законопроекта, направленного на регулирование деятельности психологических и психиатрических служб в Казахстане.

А мажилисвумен Ирина Смирнова заявила, что психиатрические клиники страны находятся в бедственном положении.

Напомним, накануне, 11 февраля, подросток напал с ножом на ребёнка в лифте в Астане.

По словам депутата Магеррама Магеррамова, расследование происшествия продолжается, однако основная ответственность лежит все-таки на родителях подростка.

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