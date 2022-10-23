Наказали родителей школьников, разгромивших детсад в Атырауской области

Фото: atr.sud.kz

Оштрафованы родители школьников, разгромивших детский сад в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что школьники разгромили детский сад в Жылыойском районе. Видео последствий погрома опубликовали в Facebook.

В областном суде привели подробности инцидента. 1 октября 2022 года примерно в 15:00 несовершеннолетние 2011-2012 годов рождения незаконно проникли в здание детского сада города Кульсары, где разбросали игрушки, стулья, комнатные цветы, распылили огнетушители, разбили стёкла дверей.

Были заведены дела об административных правонарушениях в отношении законных представителей шести подростков за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статья 127 КоАП).

Законные представители, признав вину, раскаялись в содеянном, просили назначить штраф в минимальном размере.

Суд подвергнул их административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге, что составляет 30% от суммы назначенного штрафа. Постановления суда не вступили в законную силу.