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  • Наказали родителей школьников, разгромивших детсад в Атырауской области
atr.sud.kz Сегодня, 05:32
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Фото: atr.sud.kz

Наказали родителей школьников, разгромивших детсад в Атырауской области

Оштрафованы родители школьников, разгромивших детский сад в Атырауской области, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось, что школьники разгромили детский сад в Жылыойском районе. Видео последствий погрома опубликовали в Facebook.

В областном суде привели подробности инцидента. 1 октября 2022 года примерно в 15:00 несовершеннолетние 2011-2012 годов рождения незаконно проникли в здание детского сада города Кульсары, где разбросали игрушки, стулья, комнатные цветы, распылили огнетушители, разбили стёкла дверей.

Были заведены дела об административных правонарушениях в отношении законных представителей шести подростков за неисполнение обязанностей по воспитанию детей (часть 1 статья 127 КоАП).

Законные представители, признав вину, раскаялись в содеянном, просили назначить штраф в минимальном размере. 

Суд подвергнул их административному взысканию в виде штрафа в размере 21 441 тенге, что составляет 30% от суммы назначенного штрафа. Постановления суда не вступили в законную силу.

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#хулиганы #детсад #Атырауская область #погромы #дети #подросток
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:32
100
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