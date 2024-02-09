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Накатал штрафов больше стоимости машины: лихача задержали в Таразе

Сегодня, 17:27
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 17:27
Сегодня, 17:27
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Фото: polisia.kz

В Таразе задержали лихача на ВАЗ-21015 с долгом в 2,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками административной полиции в ходе обработки предписаний за нарушения правил дорожного движения установлена машина, водитель которой является злостным нарушителем и имеет задолженности по штрафам.

Всего автомобиль засветился в 91 нарушении скоростного режима в Жамбылской области на сумму 2 726 400 тенге.

По камерам видеонаблюдения Центра оперативного управления УП Тараза удалось найти машину и остановить её на улице Момышулы. 

Авто водворено на специализированную стоянку до оплаты всех штрафов.

За январь в Жамбылской области выявлено более 36 тысяч превышений установленной скорости движения.


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