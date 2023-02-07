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Лента новостей

рixabay Сегодня, 07:15
196
Сегодня, 07:15
196
Фото: рixabay

Накачивание мяса птицы водой запретили в Казахстане

При этом установили норму выделения влаги после его размораживания. Ее доля должна быть не более 4 процентов. Об этом заявили в комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уже введен в действие единый регламент. Кроме того, запрещается вводить в переработанное мясо птицы пищевые добавки, в том числе фосфаты, консерванты и усилители вкуса. Нарушителям грозит штраф до 600 тысяч тенге. Отмечается, что подобные стандарты давно работают в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Так инспекторы намерены защитить и казахстанского потребителя от опасной продукции.

"О защите нашего потребителя от ввода в заблуждения. Когда вы покупаете килограмм курятины замороженной, приносите домой, размораживаете, и половина оказывается водой. Предусмотрены нормы по запрету инжектирования воды в такое мясо. Добавление различных запрещенных фосфатов и других ингредиентов, чтобы условно на вкус они казались свежими, вкусными. А на самом деле это уже очень старое мясо было", - прокомментировал председатель Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК Куаныш Еликбаев.

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#мясо #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:15
196
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