Накачивание мяса птицы водой запретили в Казахстане

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При этом установили норму выделения влаги после его размораживания. Ее доля должна быть не более 4 процентов. Об этом заявили в комитете технического регулирования и метрологии Министерства торговли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Уже введен в действие единый регламент. Кроме того, запрещается вводить в переработанное мясо птицы пищевые добавки, в том числе фосфаты, консерванты и усилители вкуса. Нарушителям грозит штраф до 600 тысяч тенге. Отмечается, что подобные стандарты давно работают в Армении, Беларуси, Кыргызстане и России. Так инспекторы намерены защитить и казахстанского потребителя от опасной продукции.