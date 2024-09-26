  • 26 Сентября, 14:08
  • BAIGENEWS

Находящуюся в розыске казахстанку экстрадировали из Турции

Сегодня, 13:10
АВТОР
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pexels.com Сегодня, 13:10
Сегодня, 13:10
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Фото: pexels.com

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с турецкими коллегами в городе Анталье задержана 42-летняя женщина, объявленная в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков города Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тысяч долларов США на покупку недвижимого имущества. При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась.

Задержанная депортирована в Казахстан. В настоящее время находится под стражей.

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