Находящуюся в розыске казахстанку экстрадировали из Турции

При взаимодействии Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана с турецкими коллегами в городе Анталье задержана 42-летняя женщина, объявленная в международный розыск за совершение мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В 2009 году она, являясь заместителем директора одного из банков города Актау, обратилась в кредитно-финансовую организацию с просьбой о получении кредита в размере 200 тысяч долларов США на покупку недвижимого имущества. При получении денег женщина подделала подпись созаемщика и скрылась.

Задержанная депортирована в Казахстан. В настоящее время находится под стражей.