  • 13 Мая, 13:35
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Находящийся в международном розыске мужчина скрывался на чердаке дома в Астане

Сегодня, 13:30
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
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Фото: baigenews.kz

В столице полицией задержан 53-летний гражданин РФ, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан и оттуда перебрался в Астану к родственникам. Сотрудниками полиции он установлен на чердаке дома.

В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Необычное задержание попало на видео в Астане.

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