Находящийся в международном розыске мужчина скрывался на чердаке дома в Астане
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
33Фото: baigenews.kz
В столице полицией задержан 53-летний гражданин РФ, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан и оттуда перебрался в Астану к родственникам. Сотрудниками полиции он установлен на чердаке дома.
В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию РФ", - говорится в сообщении.
Необычное задержание попало на видео в Астане.