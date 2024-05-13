Находящийся в международном розыске мужчина скрывался на чердаке дома в Астане

В столице полицией задержан 53-летний гражданин РФ, который более 20 лет находился в межгосударственном розыске за мошенничество на территории соседнего государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Мужчина после совершения преступных действий уехал в Кыргызстан и оттуда перебрался в Астану к родственникам. Сотрудниками полиции он установлен на чердаке дома.



В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции на территорию РФ", - говорится в сообщении.

Необычное задержание попало на видео в Астане.