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Иллюстративное фото Сегодня, 20:15
158
Сегодня, 20:15
158
Фото: Иллюстративное фото

Находящиеся в розыске мужчины пытались незаконно пересечь границу в Казахстане

Пограничники отделения "Сортобе" департамента ПС КНБ по Жамбылской области задержали казахстанца, находящегося в международном розыске за совершение уголовного правонарушения, передаёт BaigeNews.kz.

Мужчина пытался незаконно пересечь границу.

В пункте пропуска "Айша биби" военнослужащие также задержали гражданина РК, разыскиваемого за совершение преступления на территории Казахстана.

Задержанные переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.

Отличившихся военнослужащих поощрили.

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#КНБ #граница
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:15
158
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