Находившуюся в розыске иностранку задержали в Алматы
Сегодня, 19:36
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Сегодня, 19:36Сегодня, 19:36
127Фото: polisia.kz
Гражданку Кыргызстана, находившуюся в розыске за госдолг, задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По информации миграционной службы, женщина была объявлена в межгосударственный розыск в 2019 году по результатам гражданского судопроизводства по иску УГД Медеуского района Алматы. На днях женщина снова заехала в Казахстан и планировала получить вид на жительство.
Задержанную передали судебным исполнителям для принятия решения в рамках исполнительного производства.
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