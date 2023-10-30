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Находившуюся в розыске иностранку задержали в Алматы

Сегодня, 19:36
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:36
Сегодня, 19:36
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Фото: polisia.kz

Гражданку Кыргызстана, находившуюся в розыске за госдолг, задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации миграционной службы, женщина была объявлена в межгосударственный розыск в 2019 году по результатам гражданского судопроизводства по иску УГД Медеуского района Алматы. На днях женщина снова заехала в Казахстан и планировала получить вид на жительство.

Задержанную передали судебным исполнителям для принятия решения в рамках исполнительного производства.

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