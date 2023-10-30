Находившуюся в розыске иностранку задержали в Алматы

Гражданку Кыргызстана, находившуюся в розыске за госдолг, задержали в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации миграционной службы, женщина была объявлена в межгосударственный розыск в 2019 году по результатам гражданского судопроизводства по иску УГД Медеуского района Алматы. На днях женщина снова заехала в Казахстан и планировала получить вид на жительство.

Задержанную передали судебным исполнителям для принятия решения в рамках исполнительного производства.



