Находившихся в межгосударственном розыске иностранцев задержали в Астане
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При проведении операции “Правопорядок” в Астане задержаны двое иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники полиции задержали гражданина Республики Таджикистан, разыскиваемого за угон автомобиля. В 2023 году, находясь в селе Дахбед, он в состоянии алкогольного опьянения подошёл к незапертому автомобилю Daewoo Tico, сел в него и попытался скрыться. Однако, не справившись с управлением, наехал на бетонный бордюр и причинил автомобилю повреждения на сумму 6163 сомони.
Также полицейскими задержан гражданин Республики Узбекистан, который с 2017 года разыскивался за мошенничество на территории своей страны. Он пообещал помочь продать квартиру за семь тысяч долларов. Получив предоплату в размере пять тысяч долларов, он исчез, присвоив деньги.
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