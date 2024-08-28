Находившихся в межгосударственном розыске иностранцев задержали в Астане

При проведении операции “Правопорядок” в Астане задержаны двое иностранцев, находящихся в межгосударственном розыске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудники полиции задержали гражданина Республики Таджикистан, разыскиваемого за угон автомобиля. В 2023 году, находясь в селе Дахбед, он в состоянии алкогольного опьянения подошёл к незапертому автомобилю Daewoo Tico, сел в него и попытался скрыться. Однако, не справившись с управлением, наехал на бетонный бордюр и причинил автомобилю повреждения на сумму 6163 сомони.

Также полицейскими задержан гражданин Республики Узбекистан, который с 2017 года разыскивался за мошенничество на территории своей страны. Он пообещал помочь продать квартиру за семь тысяч долларов. Получив предоплату в размере пять тысяч долларов, он исчез, присвоив деньги.





