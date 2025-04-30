За неделю в Алматинской области задержали четверых граждан соседней республики, находившихся в международном розыске. Среди задержанных — одна женщина и трое мужчин, передаёт BaigeNews.kz.

По информации полиции, задержанные обвиняются в совершении различных преступлений на территории своей страны, включая мошенничество в особо крупном размере, обман под видом трудоустройства, присвоение денежных средств от продажи техники и экономические преступления.

Установлено, что подозреваемые скрывались на территории Казахстана и, предположительно, намеревались продолжить противоправную деятельность. Их местонахождение удалось установить благодаря оперативной информации, после чего было проведено задержание.

На данный момент все задержанные водворены в изолятор временного содержания. Ведётся проверка на причастность к другим преступлениям, а также решается вопрос об их экстрадиции.