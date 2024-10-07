Находившегося в межгосударственном розыске иностранца задержали в области Жетысу

20-летнего мужчину, разыскиваемого в Узбекистане по обвинению в хищении, задержали в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по противодействию экстремизму департамента полиции области Жетысу при координации с ДПЭ и КУИС МВД РК задержан гражданин Узбекистана, находившийся в межгосударственном розыске с 29 декабря 2023 года.

Узнав о начале розыска, он покинул Узбекистан и направился в Казахстан, где решил скрываться в Шымкенте, устроившись работать пекарем. После переехал в Талдыкорган, стал помощником повара.

Мужчина помещён под стражу. Совместно с заинтересованными госорганами рассматривается вопрос об экстрадиции в Узбекистан.