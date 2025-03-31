Интеллектуальные камеры с технологией распознавания лиц стали важным инструментом в задержании преступников в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Благодаря инновационной системе FaceID полиция смогла задержать 40-летнего мужчину, который находился в международном розыске целых шесть лет. Подозреваемый разыскивался с 2019 года за незаконный сбыт наркотических средств.

Задержание стало возможным благодаря высокотехнологичной камере, которая зафиксировала его лицо и мгновенно сопоставила данные с базой международных разыскиваемых.

В настоящее время мужчина помещен в изолятор временного содержания, а полиция продолжает расследование.

С начала года в Туркестанской области полицейским удалось задержать 22 преступников, среди которых 10 человек находились в международном розыске. Все обстоятельства происшествия выясняются, и продолжается работа по установлению полной картины событий.

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