Находившегося в международном розыске преступника задержали в столице

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Находившийся в международном розыске преступник задержан кызылординскими полицейскими в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Сотрудниками управления криминальной полиции ДП Кызылординской в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержан 31-летний житель Узбекистана. Выяснилось, что мужчина скрывался от следствия и находился с 2018 года в международном розыске. Его подозревают в совершении мошенничества и кражи", - говорится в сообщении.

В 2018 году в отношении подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде “содержания под стражей”.

Оперативники задержали подозреваемого в Астане.

В настоящее время он водворён в изолятор временного содержания УП города Кызылорда.