Объявленного в международный розыск преступника задержали в Астане

В Международном аэропорту города Астаны по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Азербайджана казахстанские полицейские задержали гражданина этой страны, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В 2022 году мужчина под предлогом содействия в приобретении квартир в социальных домах в Баку завладел деньгами местных жителей в крупном размере.

Фигурант пытался вылететь из Астаны в Душанбе. В настоящее время водворен в изолятор временного содержания столичной полиции.





