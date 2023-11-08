Находившегося в международном розыске мужчину задержали в фитнес-зале в Алматы

В Алматы задержали 49-летнего мужчину, 14 лет находившегося в международном розыске за совершение тяжких преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По оперативным сведениям, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья. А нашли его в одном из фитнес-залов Алматы.