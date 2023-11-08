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Находившегося в международном розыске мужчину задержали в фитнес-зале в Алматы

Сегодня, 15:41
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 15:41
Сегодня, 15:41
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Фото: polisia.kz

В Алматы задержали 49-летнего мужчину, 14 лет находившегося в международном розыске за совершение тяжких преступлений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По оперативным сведениям, разыскиваемый длительное время скрывался на территории стран дальнего зарубежья. А нашли его в одном из фитнес-залов Алматы.

"7 ноября подозреваемый О. задержан в ходе проведения специальной операции. Мужчина имел сильное сходство с родным братом, полицейским он представлялся его именем. Для идентификации личности его родного брата одновременно доставили в ДП Жамбылской области, где по отпечаткам пальцев и после сверки документов установлены анкетные данные обоих братьев. Разыскиваемый водворён в ИВС ДП Алматы", - сообщили в полиции.

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