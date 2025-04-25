В Усть-Каменогорске задержан гражданин иностранного государства, находившийся в международном розыске по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Спецоперация прошла в апреле благодаря слаженной работе сотрудников управления по противодействию экстремизму департамента полиции Восточно-Казахстанской области.

Иностранца задержали в одной из городских гостиниц, где он пытался скрываться от правосудия. Согласно официальным данным, с 1 февраля этого года он числился в международной базе розыска. Страна, откуда поступил запрос, подозревает мужчину в причастности к крупномасштабной схеме мошенничества, детали которой пока не разглашаются.

После задержания подозреваемый был помещён в изолятор временного содержания. Сейчас ведётся работа по оформлению всех необходимых документов для его экстрадиции в государство, инициировавшее розыск. В полиции отмечают, что операция по его задержанию стала результатом точечной аналитики и межведомственного взаимодействия.

Ранее мы сообщади, что международного беглеца-организатора наркошопа задержали в Шымкенте.