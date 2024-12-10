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Находившегося в международном розыске борца с коррупцией задержали коллеги

Мужчину разыскивали по подозрению в получении взятки от директора школы.

Сегодня, 17:17
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:17
Сегодня, 17:17
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Фото: baigenews.kz

Антикором задержан бывший сотрудник, находившийся в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz.

Служба расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту Кожабаева Д. по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение от уголовной ответственности.  

"Кожабаев скрылся от следствия. Он объявлен в международный розыск. 30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворён в следственный изолятор", - сообщили в Антикоре. 

Расследование продолжается.    

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