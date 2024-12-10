Антикором задержан бывший сотрудник, находившийся в международном розыске, передаёт BaigeNews.kz.

Служба расследует уголовное дело в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту Кожабаева Д. по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение от уголовной ответственности.

"Кожабаев скрылся от следствия. Он объявлен в международный розыск. 30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворён в следственный изолятор", - сообщили в Антикоре.

Расследование продолжается.