Нагрубившего врачу пациента арестовали в Лисаковске

Жителя Лисаковска, нагрубившего хирургу, признали виновным в мелком хулиганстве, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно протоколу об административном правонарушении, вечером 25 июня Г., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в приёмном покое городской больницы Лисаковска выражался грубой нецензурной бранью в отношении хирурга, оказывающего ему скорую медицинскую помощь.

"Г. проявил неуважение к окружающим, нарушил общественный порядок и спокойствие граждан. В судебном заседании он признал вину полностью, в содеянном раскаялся. Постановлением Лисаковского городского суда Г. признан виновным, и ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на пять суток с установлением особых требований к поведению сроком на три месяца, а именно: запрет употребления алкогольных напитков", - уточнили в суде.