Нагорно-Карабахская республика прекратила существование
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Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) прекратила свое существование с 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Interfax.
"Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование", - сказано в указе, подписаном президентом НКР Самвелом Шахраманяном 28 сентября 2023 года.
В указе говориться, что решение принято в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Нагорного Карабаха, учитывая договоренность, достигнутую при посредничестве командования российского миротворческого контингента с представителями Азербайджанской Республики о том, что обеспечивается свободный, добровольный и беспрепятственный проезд жителей Нагорного Карабаха, включая военнослужащих, сложивших оружие, со своим имуществом на их транспортных средствах по Лачинскому коридору, и руководствуясь статьей 93 Конституции Нагорного Карабаха.
В сентябре 2023 года армия Азербайджана провела войсковую операцию, в результате которой войска этой страны заняли все ключевые позиции на территории НКР. 20 сентября боевые действия были прекращены. Также была достигнута договоренность о полном разоружении вооруженных формирований армии обороны Нагорного Карабаха.
С 24 сентября жители Нагорного Карабаха стали покидать регион. В Армению въехали более 100 тысяч жителей Нагорного Карабаха. По официальным данным, в Нагорном Карабахе проживало порядка 120 тыс. армян.
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