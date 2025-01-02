В Новом Орлеане неизвестный на автомобиле въехал в толпу людей в центре города в новогоднюю ночь. По последним данным, погибли 15 человек и 35 получили ранения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Автомобиль на огромной скорости врезался в толпу празднующих Новый год на Бурбон-стрит, после чего водитель вышел из машины и начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. В ходе перестрелки ранения получили два сотрудника полиции.

В полиции считают, что водитель намеренно давил людей, пытаясь нанести максимальный ущерб.

ФБР заявило, что расследует произошедшее как террористический акт. Оно не сразу пришло к этому выводу: в первых комментариях представители бюро говорили, что не считают случившееся терактом.

Позже ФБР выпустило заявление, в котором подтвердило ранее распространенную источниками информацию о том, что подозреваемого звали Шамсуд-Дин Джаббар и что у него в машине (вероятно, арендованной) был найден флаг группировки "Исламское государство".

В заявлении также сказано, что 42-летний мужчина был убит в перестрелке с правоохранителями на месте преступления и что он был гражданином США и жил в штате Техас.

Затем на пресс-конференции в Новом Орлеане представители властей города, штата Луизиана и ФБР уточнили, что Джаббар родился в США и имел гражданство страны от рождения.

Специальный агент ФБР Алетеа Данкан, выступавшая на пресс-конференции, добавила, что власти полагают, что у нападавшего были сообщники. Кроме того, по ее словам, на данный момент во Французском квартале Нового Орлеана, где произошло массовое убийство, найдены и обезврежены два самодельных взрывных устройства.

Данкан сообщила, что Джаббар в прошлом служил в вооруженных силах. Она сказала, что обстоятельства его выхода в отставку еще уточняются.

Трагедия произошла примерно в 3 утра по местному времени, в это время люди праздновали Новый год.

"Ужасный акт насилия произошел на Бурбон-стрит сегодня утром. Я призываю всех, кто находится рядом с местом происшествия, избегать этот район", — написал в сети X губернатор Луизианы Джефф Лэндри.

Бурбон-стрит — центральная и самая известная улица Французского квартала, популярного туристического района в Новом Орлеане. На ней расположено множество ресторанов, баров, ночных клубов.

Вечером 1 января в Новом Орлеане должен был состояться традиционный новогодний матч университетских команд по американскому футболу. На это мероприятие, известное как Sugar Bowl, было продано 68 тыс. билетов. Матч официально отложили пока на сутки, до вечера четверга.