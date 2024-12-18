С начала года в Акмолинской области произошло 217 ДТП с участием детей. Одно из последних происшествий зафиксировала камера наблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В отдел полиции Косшы поступила информация о наезде на пешехода на улице Рыскулова. Прибывшие на место происшествия стражи порядка установили, что водитель автомобиля Honda Odyssey сбил 16-летнего подростка.

Аналогичный случай произошёл 17 декабря в областном центре, возле IT-лицея. По предварительным данным, восьмилетняя девочка перебегала дорогу в неположенном месте. Водитель автомобиля LADA Largus не успел затормозить и сбил школьницу.

В обоих случаях дети переходили дорогу в неположенных местах. В связи с произошедшими инцидентами устанавливаются все обстоятельства, после чего будут приняты соответствующие меры.

За 11 месяцев в Акмолинской области зарегистрировано 217 ДТП с участием несовершеннолетних. 10 детей погибли, 247 получили различные травмы.