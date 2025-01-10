Наехал на пешеходов и скрылся: водителя арестовали в области Жетiсу
В результате ДТП один человек скончался.
Сегодня, 19:59
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Сегодня, 19:59Сегодня, 19:59
51Фото: baigenews.kz
Совершившего смертельный наезд водителя задержали в области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МВД РК.
Инцидент произошел ранним утром 10 января на территории Ескельдинского района.
Водитель неустановленного автомобиля, направляясь по улице Ескелді би в посёлке Карабулак допустил наезд на пешеходов, идущих по обочине, после чего скрылся с места происшествия. Один из пешеходов от полученных травм скончался на месте происшествия.
Полицейские незамедлительно начали поиски. По горячим следам задержан и заключён под стражу водитель Toyota, 37-летний местный житель. Начато досудебное расследование с установлением всех обстоятельств происшествия.
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