Наехал на авто на полицейских: в Актобе осудили участника январских событий

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Участникам январских событий в Актобе огласили приговор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По этому делу проходили 18 человек. Их обвинили в участии в беспорядках, хищении оружия и применении насилия в отношении представителей власти. Восемь человек получили условные сроки, двоих подсудимых оправдали и отпустили из-под стражи прямо в зале суда. Остальных приговорили к реальным тюремным срокам - от девяти месяцев до четырёх лет. Самое суровое наказание - 15 лет за решёткой - у Нурсултана Исаева. Доказано, что именно он во время митинга в 2022 году на машине наехал на полицейских. Двое стражей порядка получили травмы. Суд квалифицировал это как посягательство на жизнь.

Что касается гражданских исков от чиновников и полиции в части возмещения ущерба, их оставили без рассмотрения. Напомню, толпа устроила погром в здании областного акимата. Повредили первый, второй и третий этажи. Выбили окна, из кабинетов пропали ноутбуки, а часть оргтехники оказалась сломанной. Ущерб власти оценили в 300 миллионов тенге.