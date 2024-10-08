Надышавшуюся дымом кошку спасли из пожара в ВКО

В ВКО в городе Шемонаиха по улице Калинина загорелся частный жилой дом на 3-х хозяев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

"В сильном едком дыму командир пожарного отделения Орынгали Дюсенгалиев обнаружил кошку, которая была в бессознательном состоянии. Орынгали быстро вынес кошку на свежий воздух и с помощью кислородного аппарата провел реанимацию и спас кошку по кличке "Буся"", - сообщили в ДЧС.

Пожар на площади 36 квадратных метров был ликвидирован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.