Надо значительно повысить производительность труда в сельском хозяйстве - Токаев

На встрече президента с учёными в Алматы поднят вопрос о развитии агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Казахстан обладает огромным потенциалом развития агропромышленного комплекса, способен внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Но, к сожалению, это пока заявленная цель, впереди много практической работы. Чтобы реализовать все возможности сельского хозяйства, нам надо значительно повысить производительность труда в отрасли. Поэтому огромное значение имеют развитие агронауки, внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что казахстанские учёные работают над улучшением отечественных пород скота, созданием высокоурожайных, засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к нашим климатическим условиям, и поручил усилить эту работу.