Надо значительно повысить производительность труда в сельском хозяйстве - Токаев
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На встрече президента с учёными в Алматы поднят вопрос о развитии агропромышленного комплекса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Казахстан обладает огромным потенциалом развития агропромышленного комплекса, способен внести существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности региона. Но, к сожалению, это пока заявленная цель, впереди много практической работы. Чтобы реализовать все возможности сельского хозяйства, нам надо значительно повысить производительность труда в отрасли. Поэтому огромное значение имеют развитие агронауки, внедрение современных технологий в агропромышленный комплекс", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он отметил, что казахстанские учёные работают над улучшением отечественных пород скота, созданием высокоурожайных, засухоустойчивых сортов сельскохозяйственных культур, адаптированных к нашим климатическим условиям, и поручил усилить эту работу.
"Следует эффективно использовать колоссальный транзитно-логистический потенциал страны. Огромные возможности для мировой торговли открывает Транскаспийский международный транспортный маршрут. К 2027 году мы планируем довести объёмы грузоперевозок по данному коридору до 10 миллионов тонн в год. Чтобы укрепить позиции нашей страны в качестве узлового транзитного хаба Евразии, надо развивать автомобильные, авиа- и железнодорожные перевозки", - заявил президент.