"Надо учить детей быть счастливыми" или как вернуть подросткам любовь к жизни

Гибель двух школьниц в Алматы в результате падения с крыши многоэтажного дома шокировало общество. Власти города срочно начали предпринимать меры по закрытию доступа к крышам и чердакам высоток, а психологи говорят о необходимости ограничения детей от негативной информации в Интернете и разъяснения в школах темы взаимоотношений, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Трагедия произошла утром 16 сентября в Алмалинском районе Алматы во дворе многоэтажного дома на пересечении улицы Жамбыла и проспекта Сейфуллина.

Две семиклассницы учились в школе №25 и предположительно в тот день сбежали с урока физкультуры. По одной из версий, они пришли во двор многоэтажки, забрались на крышу дома по лестнице и одновременно сбросились вниз. Как отметили жильцы ЖК, одна из погибших жила в соседнем доме, а другая – в доме через дорогу.

"Вот тут две лестницы наверх, мне неизвестно с какого входа они поднялись, и в какое точно время это было. При падении ни крика, никакого звука не было. Соседка рассказывала, что слышала только хлопок и всё. Девочки одновременно упали. Страшная трагедия. Милиция здесь была, говорят, на крыше остались обувь одной из школьниц, учебники, стаканы и нож, а в рюкзаках нашли лезвие и какие-то таблетки. Предполагают, что это был суицид, но это будет выяснять полиция", – прокомментировал один из жильцов дома.

Жильцы не исключают, что школьницы могли находиться под действием неизвестных веществ. Кто-то предполагает, что возможно виноваты "недетские игры", из-за которых ранее были случаи суицида подростков. Психолог Евгений Жаров отмечает, что до 16 лет детям со стороны родителей необходимы внимание и поддержка.

"А по статистике, 90% детей не чувствуют от родителей той любви, которую хотят получить именно в этом возрасте. В этом возрасте у девочек начинается гормональная перестройка организма, это психологически очень воздействует на подростка. Он не понимает, что с ним происходит порой, от этого резкие перепады в настроении, поведении", – отметил психолог.

По его словам, в такой период родителям необходимо заметить изменения в поведении ребёнка, поговорить, может быть обратиться к специалисту.

"До 12-13 лет дети живут бессознательно, после начинается сознательная жизнь. Если родители не подарили должного внимания, любви, подростки начинают компенсировать это вниманием со стороны, общаясь с людьми старше них, порой переписываясь в Сети с незнакомыми людьми и доверяя им. Таким способом ими можно легко манипулировать. Такими уязвимыми подростки бывают до 16-18 лет", – добавил психолог.

Он напомнил, что по статистике за 2023 год по совершению суицидов Казахстан занимает 19-е место из 178 стран.

"Необходимо, чтобы в школах преподавали психологию, обучали отношениям. Мужчины и женщины слышат и видят всё по-разному, и это надо объяснять. Надо учить детей быть счастливыми, учить любить, вести разъяснительные беседы, даже на сексуальные темы. Надо ограждать детей от информации в Интернете, потому что порой подростки находят там для себя неполезные вещи. У меня был 16-летний пациент с суицидальными наклонностями, который рассказывал мне о самопознании, раскрытии себя, о чём прочитал в Интернете. Эта информация и вызвала у него мысли о смерти", – сказал Евгений Жаров.

Как выяснилось, одна из погибших школьниц была дочерью известного эколога, главы проекта Network Евгения Мухамеджанова.

По словам соседей, дверь работники КСК закрывали не всегда, поэтому на крышу попасть было несложно. Многие пользователи в Сети и очевидцы трагедии высказались по поводу халатной работы КСК.

После происшествия управление развития коммунальной инфраструктуры Алматы направило письмо всем КСК, ОСИ о необходимости закрытия доступа на крыши и чердаки жилых домов. Сообщалось также, что сотрудники управления и акиматов проводят обходы многоэтажек, проверяя доступ на крыши.

Сейчас девятиэтажный жилой дом находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, проводится расследование. На асфальте, где обнаружили тела погибших девочек, ещё лежат свежие цветы.

Как сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, по факту трагедии возбуждено уголовное дело, мотив и обстоятельства устанавливаются.

В управлении образования Алмалинского района проинформировали, что создали специальную комиссию для выяснения всех обстоятельств случившегося. Проверка ведётся и в гимназии №25, где учились погибшие девочки.

"Создана комиссия по изучению всех обстоятельств дела с привлечением сотрудников соответствующих государственных органов. Другая информация не подлежит распространению", – ответили в управлении.

Фото: Ержан Ахметов