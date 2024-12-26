Олжас Бектенов заслушал информацию о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на соощение Правительства РК.

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках заседания Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Правительстве РК вне повестки заслушал отчет заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева о работе Правительственной комиссии на месте авиакатастрофы вблизи города Актау.

"Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме. Также по линии санавиации из Астаны прибыли высококвалифицированные специалисты из Национального центра экстренной медицины и ведущих республиканских центров. Помимо казахстанских специалистов также прибыл спецборт МЧС РФ и бригада санавиации Республики Азербайджан. Прибывают родственники пострадавших и погибших, им оказывается необходимое содействие акиматом области по трансферту, размещению и питанию. Работают бригады психологов", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Министерство транспорта работает совместно с Правительством Азербайджанской Республики. Завтра ожидается прибытие авиационных властей Бразилии и компании Embraer. В Тупкараганском районе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного масштаба.

По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева пострадавшим в полном объеме предоставляется медицинская помощь, родным и близким погибших оказываются необходимые меры поддержки. Функционируют телефоны горячей линии, поступило свыше тысячи звонков.

"В первую очередь выражаю соболезнование родным и близким погибших. Правительством Казахстана и уполномоченными органами оказывается вся необходимая поддержка пострадавшим и родственникам погибших", — отметил Олжас Бектенов.

Кроме того, руководитель Правительства дал ряд поручений по усилению авиационной безопасности.

"Это печальное событие говорит о том, что нам тоже надо принять определенные меры по безопасности полетов. В первую очередь, необходимо провести внеплановую ревизию и взять на особый контроль техническое состояние аэропортов и воздушных судов. В рамках проводимых мероприятий нужно перепроверить квалификацию, допуски и компетентность экипажей воздушных судов наших авиакомпаний. В целях оперативного реагирования на авиапроисшествия надо усовершенствовать механизм аварийно-спасательных работ и обеспечить скоординированную работу заинтересованных государственных органов. Из этой ситуации нужно сделать правильные выводы с выработкой конкретных рекомендаций для недопущения подобного в будущем", — подчеркнул Премьер-министр.

Напомним, Правительственная комиссия провела заседание штаба по факту крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines.

В Казахстан вылетели представители Embraer и CENIPA.