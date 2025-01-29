Мнение людей - это ключевой концепт всей политики Главы государства. Об этом на заседании Мажилиса Парламента заявил председатель палаты Ерлан Кошанов, передает BaigeNews.kz.

Комментируя приоритетные направления для развития страны, озвученные Президентом Казахстана на расширенном заседании правительства, спикер еще раз их перечислил: это крупные инфраструктурные проекты, цифровизация и искусственный интеллект, развитие ядерной энергетики, укрепление АПК и привлечение инвестиций.

"Немаловажный вопрос, на который обратил внимание Глава государства - это цифровизация. Сегодня, согласно оценке ООН, Казахстан демонстрирует прогресс в этой области. Наша страна занимает 24 место среди 193 государств, а также входит в 10-ку лидеров по индексу онлайн-услуг. Так, например, доступность к государственным услугам посредством интернета достигла 92%. Однако, у такого прогресса есть, как говорится и обратная сторона медали", - отметил Ерлан Кошанов.

Казахстанцы стали чаще сталкиваться с ростом мошенничества и вбросами дезинформирующими общество. Поэтому в проекте Цифрового кодекса следует поставить законодательный заслон для распространения недостоверной информации, нарушающей стабильность в стране, отметил председатель Мажилиса.

"Также надо продолжить работу по внедрению искусственного интеллекта. В недрах Мажилиса уже разработан соответствующий законопроект. В самое ближайшее время начнется его обсуждение в стенах Мажилиса. Здесь в первую очередь, надо учесть мнение участников рынка и принять действительно работающий закон, соответствующий реалиям сегодняшнего дня", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Что касается налоговой реформы, подчеркнул спикер, нужно еще раз внимательно подойти к Налоговому кодексу, чтобы обсудить предлагаемые поправки. Необходимо детально вникнуть во все аспекты предлагаемых изменений, и принять взвешенное решение, направленное на улучшение налоговой среды.

"Глава государства ждет предложений по вопросу определения места строительства АЭС также и от депутатского корпуса. Депутаты хорошо погружены в эту тему, активно разъясняли населению необходимость использования мирного атома в нашей стране. Тему определения места строительства, следующего АЭС теперь следует обсудить на заседаниях профильного комитета и Общественной палаты с участием экспертов, ученых. И по итогам, выработать конструктивные предложения", - подчеркнул Ерлан Кошанов.

За всеми поручениями Главы государства, сказал председатель Мажилиса, стоит в первую очередь улучшение благосостояния населения. Поэтому все законодательные решения должны приниматься в тесном взаимодействии с обществом.