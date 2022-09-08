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Надо быстрее убрать все необоснованные требования, чтобы бизнес "задышал" — премьер
Премьер-министр раскритиковал госорганы за медлительность в отмене необоснованных требований к бизнесу, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на сайт правительства.
Премьер-министр Алихан Смаилов провёл совещание по внедрению регулирования "с чистого листа" в предпринимательской деятельности и автоматизации сфер государственного контроля и надзора.
Министр национальной экономики Алибек Куантыров отметил, что на сегодня завершён анализ регуляторных актов в сферах транспорта, торговли, общественного питания, услуг проживания, операций с недвижимым имуществом, горнодобывающей промышленности, компьютерного программирования, защиты прав потребителей, информации и связи.
По данным министра, выявлено более 22 тысяч требований, из которых порядка 3,8 тысячи (17 процентов) не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики, поэтому они будут отменены или пересмотрены.
Анализ ещё по семи сферам в рамках первого этапа данной работы продолжается. Это касается сельского хозяйства, складирования, трубопроводного транспорта, строительства, ремонта автомобилей и мотоциклов, миграции, авторских и смежных прав.
Премьер-министр подчеркнул, что из-за отсутствия должной координации не всеми госорганами соблюдаются обозначенные сроки, а это ведёт задержке выполнения утвержденного плана-графика.
"Я ещё раз хочу отметить важность этой реформы. Нельзя каждый раз отодвигать сроки, сколько можно об этом говорить? Надо быстрее убрать все необоснованные требования, чтобы бизнес "задышал" более свободно. Всю работу по регуляторным актам нужно завершить в этом году", — сказал Алихан Смаилов.
При этом премьер-министр добавил, что нужно очень внимательно относиться к введению новых требований к бизнесу.
"Нам нужно ужесточить контроль над вновь принимаемыми регуляторными требованиями. Если по каким-то вещам есть несогласие со стороны НПП "Атамекен", то этот вопрос нужно решать, нельзя на это закрывать глаза", — отметил глава правительства.
На заседании также было отмечено, что в рамках перехода на полную автоматизацию системы госконтроля завершён анализ информационных систем госорганов и сформированы матрицы отраслевых рисков.
На сегодняшний день проводится обновление информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, которую планируется ввести в промышленную эксплуатацию в середине 2023 года.
Премьер-министр также поручил активизировать эту работу и пересмотреть сроки согласования госорганами необходимых данных в сторону сокращения.
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