  • 3 Октября, 20:24
  • BAIGENEWS

Надежда Дубовицкая принесла Казахстану "бронзу" на Азиаде

Сегодня, 19:37
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 19:37
Сегодня, 19:37
176
Фото: olympic.kz

Казахстанка Надежда Дубовицкая заняла третье месте в соревнованиях по прыжкам в высоту на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.

Её лучший результат – 1,86 метра.

Первые два места пьедестала у спортсменок из Узбекистана – Сафины Садуллаевой и Светланы Радзивил, показавших аналогичный результат, но за меньшее число попыток.

Еще одна казахстанка Кристина Овчинникова стала четвертой, преодолев планку на высоте 1,83 метра.

Самое читаемое

Наверх