Надежда Дубовицкая принесла Казахстану "бронзу" на Азиаде
Сегодня, 19:37
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Сегодня, 19:37Сегодня, 19:37
176Фото: olympic.kz
Казахстанка Надежда Дубовицкая заняла третье месте в соревнованиях по прыжкам в высоту на Азиаде, передаёт BaigeNews.kz.
Её лучший результат – 1,86 метра.
Первые два места пьедестала у спортсменок из Узбекистана – Сафины Садуллаевой и Светланы Радзивил, показавших аналогичный результат, но за меньшее число попыток.
Еще одна казахстанка Кристина Овчинникова стала четвертой, преодолев планку на высоте 1,83 метра.
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