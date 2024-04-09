Надеюсь она жива: переписку свидетеля по делу Бишимбаева зачитали в суде

В Астане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. В содеянном подозревают её супруга экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева. В суде выступил свидетель Д., который работал в ресторане "Бао" в ночь смерти Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Прокурор зачитал в суде переписку свидетеля с администратором ресторана "Бао" Карлыгаш.

Вначале переписки, озвученной стороной обвинения, свидетель в 00:27 сообщает, что Бишимбаев вернулся в вип-комнату вместе с супругой. Далее он пишет о проделанной работе в ресторане. Свидетель красил стены в ресторане. Затем работник ресторана рассказывает о том, что происходит в вип-комнате, где находится Бишимбаев с женой.

"Свидетель в 06:57: Кажется, випку перевернул вверх дном. Надеюсь, жена жива. Карлыгаш в 07:49: Извините. Свидетель в 7:50: Маски шоу устроил. Карлыгаш в 7:50: В смысле? Свидетель в 7:55: В пиджаке на голый торс", - зачитал прокурор.

По его словам, в ночь смерти Нукеновой Бишимбаев был в алкогольном опьянении.

Он также сообщил, что с Бишимбаевым у него был диалог только по работе.

"В самом начале, когда он заходил, он показал рукой на стену, где нужно докрасить. И все. Только такой диалог был", - сказал свидетель, отвечая на вопросы в суде.

Адвокат потерпевшей стороны спросил, почему свидетель не вызвал полицию, если он слышал стуки и шумы из вип-кабины. Свидетель ответил, что видел, как 10 дней назад Бишимбаев волок Нукенову к лифту. Тогда они находились в той же вип-кабине, что и в день смерти Нукеновой.

"Я видел картину до за 10 дней, и я не предполагал, что человек может убить свою жену. Такой отсылки не было вообще. И знаете, еще такой момент - каждый раз, когда мы приходили на работу, нас как будто ограждали от Бишимбаева", - сказал свидетель.

Он добавил, что к работе они приступали, когда Бишимбаева не было.

"Персонал боялся каким-то образом Бишимбаева?" - спросил адвокат потерпевшей стороны.

"Скорее всего, да", - ответил свидетель.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).